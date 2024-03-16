Певица Максим отреагировала на новость об отказе от выступлений вживую: не пою под фонограмму

Певица Максим опревергла сообщения СМИ о том, что она теперь будет петь только под фонограмму.
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, упрекнула СМИ в дезинформации.
Певица напомнила, что всегда выступает с коллективом музыкантов и всегда исполняет свои песни вживую.
"Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду", — объяснила свою позицию звезда в Инстаграм*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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