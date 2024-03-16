Певица Максим отреагировала на новость об отказе от выступлений вживую: не пою под фонограмму

Певица Максим ответила на сообщения о приостановке своей сценической карьеры

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Максим опревергла сообщения СМИ о том, что она теперь будет петь только под фонограмму.

Фото: Инстаграм певицы Максим

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, упрекнула СМИ в дезинформации.

Певица напомнила, что всегда выступает с коллективом музыкантов и всегда исполняет свои песни вживую.

"Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду", — объяснила свою позицию звезда в Инстаграм*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской