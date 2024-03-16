Леонид Агутин заявил, что любовь — это вовремя приготовленный завтрак

Леонид Агутин лаконично объяснил, что такое любовь

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин высказался о взаимосвязи между любовью и заботой о партнёре.

Фото: ВК-аккаунт Леонида Агутина

Исполнитель хита "На серебряной луне" опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с большим воздушном шаром. На праздничном атрибуте красуется вопрос о любви.

"Леонид Николаевич, на свете всё решает только любовь, ведь так?" — гласит текст вопроса артисту. "Не всегда. Иногда просто вовремя приготовленный завтрак", — ответил певец.

Леонид Агутин состоит в браке с певицей Анжеликой Варум уже 23 года. Несмотря на возникающие трудности во взаимоттношениях, пара до сих пор вместе.