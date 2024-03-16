Леонид Агутин заявил, что любовь — это вовремя приготовленный завтрак

Певец Леонид Агутин высказался о взаимосвязи между любовью и заботой о партнёре.
Исполнитель хита "На серебряной луне" опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с большим воздушном шаром. На праздничном атрибуте красуется вопрос о любви.
"Леонид Николаевич, на свете всё решает только любовь, ведь так?" — гласит текст вопроса артисту.
"Не всегда. Иногда просто вовремя приготовленный завтрак", — ответил певец.
Леонид Агутин состоит в браке с певицей Анжеликой Варум уже 23 года. Несмотря на возникающие трудности во взаимоттношениях, пара до сих пор вместе.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.