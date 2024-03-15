Максим Галкин* показал подросших в Израиле сына Гарри и дочку Лизу в стильных нарядах

Максим Галкин* показал подросших в Израиле детей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* впервые за долгое время опубликовал свежие фотографии своих детей.

Фото: Инстаграм Галкина

Шоумен опубликовал в своём Инстаграм** снимок, на котором запечатлены его подросшие сын Гарри и дочка Лиза.

Дети Галина* и Аллы Пугачёвой запечатлены на фоне бассейна. Дети наряжены в стильные спортивные костюмы, а Гарри ещё позирует в модной шляпе с полями. Наследники звёздной пары очень мило позируют на фото.

Юморист в качестве подписи оставил под фото лишь смайлик в виде красного сердца.

Поклонники Галкина оставляли под фото комментарии.

"Очень подросли. Гарик одно лицо с вами, Лиза красоточка"; "Лиза выглядит как принцесса"; "От большой любви рождаются красивые, умные и счастливые дети", — писали фолллаверы под постом шоумена.

Ранее Галкин показал видео, на котором гуляет с детьми по Израилю.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской