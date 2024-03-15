Максим Галкин* показал подросших в Израиле сына Гарри и дочку Лизу в стильных нарядах

Максим Галкин* впервые за долгое время опубликовал свежие фотографии своих детей.
Шоумен опубликовал в своём Инстаграм** снимок, на котором запечатлены его подросшие сын Гарри и дочка Лиза.
Дети Галина* и Аллы Пугачёвой запечатлены на фоне бассейна. Дети наряжены в стильные спортивные костюмы, а Гарри ещё позирует в модной шляпе с полями. Наследники звёздной пары очень мило позируют на фото.
Юморист в качестве подписи оставил под фото лишь смайлик в виде красного сердца.
Поклонники Галкина оставляли под фото комментарии.
"Очень подросли. Гарик одно лицо с вами, Лиза красоточка";
"Лиза выглядит как принцесса";
"От большой любви рождаются красивые, умные и счастливые дети", — писали фолллаверы под постом шоумена.
Ранее Галкин показал видео, на котором гуляет с детьми по Израилю.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Удобрение этим средством укрепит рассаду.