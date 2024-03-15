Певица Максим приостановила свою сценическую карьеру с одним условием

Певица Максим поставила сольную карьеру на паузу

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, решила на время отойти от концертной деятельности.

Фото: ВК-аккаунт певицы Максим

Как сообщает Telegram-канал Mash, Максим не сможет выступать с большими концертами, так как ей трудно исполнять песни вживую из-за проблем с алкоголем.

40-летняя певица будет зарабатывать участием в корпоративах, где не возбраняется петь под фонограмму. Она снизила размер своего гонорара с 4,5 до 3 миллионов рубле за выступление.

Абросимова нашла в себе силы открыто заявить о своей алкогольной зависимости. Сделала она это после срыва концерта в городе Сочи. Артистка прошла лечение в рехабе и пытается вернуться к привычной жизни без спиртных напитков.