Сергей Светлаков поставил Ивана Урганта в один ряд с Высоцким и Цоем

Сергей Светлаков сравнил Урганта с Высоцким и Цоем

Сергей Светлаков объяснил, почему российское телевидение много потеряло после ухода с экранов телеведущего Ивана Урганта.

Фото: Телеграм-канал Ивана Урганта

Сергей Светлаков уверен, что Иван Ургант незаменим. Он считает, что Ургант мог бы учить подрастающее поколение телевизионному делу.

Комик предположил, что из-за сокращения числа артистов в России может наблюдаться "дефицит качества".

Звезда фильма "Ёлки" отметил, что незаменимые люди бывают. К таким он отнёс Ивана Урганта.

"Их профессионализм, их уникальность рождают целые эпохи. Мы не можем себе придумать человека, который заменил бы Виктора Цоя или Владимира Высоцкого", — сказал юморист беседе с РБК Life.