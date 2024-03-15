Сергей Светлаков поставил Ивана Урганта в один ряд с Высоцким и Цоем

Сергей Светлаков объяснил, почему российское телевидение много потеряло после ухода с экранов телеведущего Ивана Урганта.
Сергей Светлаков уверен, что Иван Ургант незаменим. Он считает, что Ургант мог бы учить подрастающее поколение телевизионному делу.
Комик предположил, что из-за сокращения числа артистов в России может наблюдаться "дефицит качества".
Звезда фильма "Ёлки" отметил, что незаменимые люди бывают. К таким он отнёс Ивана Урганта.
"Их профессионализм, их уникальность рождают целые эпохи. Мы не можем себе придумать человека, который заменил бы Виктора Цоя или Владимира Высоцкого", — сказал юморист беседе с РБК Life.
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