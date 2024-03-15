Алла Пугачева вынудила актеров сериала к исполнению песни, которую они не знали

Актеры сериала "Улицы разбитых фонарей" исполнили песню "Мадам Брошкина" с Аллой Пугачевой

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Резюме текста: В одной из серий сериала "Улицы разбитых фонарей" актеры исполнили песню "Позови меня с собой" в злобной манере, несмотря на трагическую судьбу ее автора, Татьяны Снежиной.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

На концерте "Менты в Кремле" Алла Пугачева попросила актеров спеть с ней песню "Мадам Брошкина", которую они не знали.

Она предоставила им текст и выступила вместе с ними. Актеры приняли это как снисходительность Примадонны и неоднократно исполняли эту песню, в том числе в передаче "Новогодняя ночь на ОРТ".

Нилов, один из актеров, выразил уважение к Пугачевой, несмотря на ее высказывание о том, что "нормальные люди не хотят возвращаться в Россию".