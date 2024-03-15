Алла Пугачева вынудила актеров сериала к исполнению песни, которую они не знали

Резюме текста: В одной из серий сериала "Улицы разбитых фонарей" актеры исполнили песню "Позови меня с собой" в злобной манере, несмотря на трагическую судьбу ее автора, Татьяны Снежиной.
На концерте "Менты в Кремле" Алла Пугачева попросила актеров спеть с ней песню "Мадам Брошкина", которую они не знали.
Она предоставила им текст и выступила вместе с ними. Актеры приняли это как снисходительность Примадонны и неоднократно исполняли эту песню, в том числе в передаче "Новогодняя ночь на ОРТ".
Нилов, один из актеров, выразил уважение к Пугачевой, несмотря на ее высказывание о том, что "нормальные люди не хотят возвращаться в Россию".
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.