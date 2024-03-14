Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле

Максим Галкин* показал прогулки с детьми в Израиле

Максим Галкин* поделился трогательным семейным видео с детьми.

Фото: Инстаграм Галкина

Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** видео, на котором он весело гуляет с сыном Гарри и дочкой Лизой по какому-то южному городу, где растут пальмы. Подписчики шоумена узнали на кадрах улицы Израиля.

Мальчика супруг Аллы Пугачёвой нёс на плечах. Гарри радовался, смеялся и изображал из себя птицу, взмахивая руками. Лиза скромно вышагивала рядом с отцом.

"На этом видео мы с Гариком вспомнили времена, когда я мог носить его на плечах. Особенно понравилось Гарику", — написал шоумен под видео.

Поклонники шоумена активно комментировали видео.

"Очень хороший заботливый папа"; "Максим, берегите шею, вам ещё правнуков на ней носить"; "Гарри уже такой большой, скоро можно наоборот", — писали фолловеры под постом юмориста.

Ранее Галкин опубликовал фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой в честь 8 марта.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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