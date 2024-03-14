Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле

Максим Галкин* поделился трогательным семейным видео с детьми.
Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** видео, на котором он весело гуляет с сыном Гарри и дочкой Лизой по какому-то южному городу, где растут пальмы. Подписчики шоумена узнали на кадрах улицы Израиля.
Мальчика супруг Аллы Пугачёвой нёс на плечах. Гарри радовался, смеялся и изображал из себя птицу, взмахивая руками. Лиза скромно вышагивала рядом с отцом.
"На этом видео мы с Гариком вспомнили времена, когда я мог носить его на плечах. Особенно понравилось Гарику", — написал шоумен под видео.
Поклонники шоумена активно комментировали видео.
"Очень хороший заботливый папа";
"Максим, берегите шею, вам ещё правнуков на ней носить";
"Гарри уже такой большой, скоро можно наоборот", — писали фолловеры под постом юмориста.
Ранее Галкин опубликовал фото Аллы Пугачёвой с дочкой Лизой в честь 8 марта.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.