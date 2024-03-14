Певица Слава оправдалась за забытые слова песни на концерте в Балаково: призадумалась

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, объяснила, что произошло с ней на концерте в городе Балаково Саратовской области.
Исполнительница хита "Одиночество" приняла решение поехать в отпуск, чтобы восстановить силы и здоровье.
43-летняя артистка рассказала, что забыла слова своей песни на концерте в Балаково. Композицию ей удалось допеть только с третьей попытки.
"Я раньше импровизировала, что-то придумывала, а тут призадумалась. Это просто старость. Надо отдыхать, это сказывается на работе", — сказала певица в Инстаграм*.
Ранее певица Слава рассказала о разрыве отношений с мужем.
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