Певица Слава оправдалась за забытые слова песни на концерте в Балаково: призадумалась

Певица Слава пожаловалась на старость: "Надо отдыхать"

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, объяснила, что произошло с ней на концерте в городе Балаково Саратовской области.

Фото: ВК-аккаунт певицы Славы

Исполнительница хита "Одиночество" приняла решение поехать в отпуск, чтобы восстановить силы и здоровье.

43-летняя артистка рассказала, что забыла слова своей песни на концерте в Балаково. Композицию ей удалось допеть только с третьей попытки.

"Я раньше импровизировала, что-то придумывала, а тут призадумалась. Это просто старость. Надо отдыхать, это сказывается на работе", — сказала певица в Инстаграм*.

Ранее певица Слава рассказала о разрыве отношений с мужем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской