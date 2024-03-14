Ксения Собчак заявила, что рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский повторили её мерч

Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратила внимание на мерч дизайнера Гоши Рубчинского, работающего с рэпером Канье Уэстом.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Журналистка опубликовала фото Канье Уэста в толстовке с надписью на русском языке, в которой русскоязычные поклонники рэпера увидели отсылку к сериалу "Слово пацана".

"Мой краш Гоша Рубчинский сделал коллекцию для К Уэста в стиле надписей моего мерча! Красота", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ксения рекламирует свои мерчи, на которых зашифрованы хулиганские послания.

Ранее сообщалось, что на одежде рэпера появилась надпись "Адидас" и нецензурное словосочетание на русском языке.