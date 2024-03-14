Ксения Собчак заявила, что рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский повторили её мерч

Ксения Собчак обратила внимание на мерч дизайнера Гоши Рубчинского, работающего с рэпером Канье Уэстом.
Журналистка опубликовала фото Канье Уэста в толстовке с надписью на русском языке, в которой русскоязычные поклонники рэпера увидели отсылку к сериалу "Слово пацана".
"Мой краш Гоша Рубчинский сделал коллекцию для К Уэста в стиле надписей моего мерча! Красота", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ксения рекламирует свои мерчи, на которых зашифрованы хулиганские послания.
Ранее сообщалось, что на одежде рэпера появилась надпись "Адидас" и нецензурное словосочетание на русском языке.
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