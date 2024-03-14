Дима Билан примет участие в новом ТВ-проекте: "Битва экстрасенсов?"

Певец Дима Билан заинтриговал публику фото с нового телевизионного проекта.
Дима Билан опубликовал в своём Инстаграм* фото. На снимке певец сидит с серьёзным выражением лица в кресле в затемнённом помещении на фоне горящих свеч.
"Скоро. На одном из главных телеканалов страны. В новой для себя роли", — написал артист под фотографией.
Поклонники Димы Билана попытались отгадать, в каком проекте примет участие их кумир.
"Битва экстрасенсов?";
"А я подумала про Модный приговор";
"Шоу "Холостяк?";
"Дима, такое ощущение, что влетели в какой-то магический чат", — комментировали снимок фоллловеры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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