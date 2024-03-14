Сенсация на красной дорожке: Сати Казанова в положении или переела? Фото шокируют фанатов

Российская певица Сати Казанова привлекла внимание на светском мероприятии, премии Prix D'excellence De La Beaute, своим образом и появившимся округлившимся животиком.
Артистка выбрала эффектное черное платье с глубоким разрезом и массивное ожерелье. Однако многие фанаты обратили внимание на ее измененную фигуру, что вызвало споры о возможном беременном состоянии певицы или просто изменении в ее внешности из-за других причин. Пока официальной информации нет.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.