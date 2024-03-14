Сенсация на красной дорожке: Сати Казанова в положении или переела? Фото шокируют фанатов

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Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии

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Шоу-бизнес

Российская певица Сати Казанова привлекла внимание на светском мероприятии, премии Prix D'excellence De La Beaute, своим образом и появившимся округлившимся животиком.

Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Фото: Wikipedia by Министерство образования и науки Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

Артистка выбрала эффектное черное платье с глубоким разрезом и массивное ожерелье. Однако многие фанаты обратили внимание на ее измененную фигуру, что вызвало споры о возможном беременном состоянии певицы или просто изменении в ее внешности из-за других причин. Пока официальной информации нет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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