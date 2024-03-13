Невероятное преображение: Келли Осборн сорвала аплодисменты после радикального похудения на шоу "Большой брат знаменитостей"

Келли Осборн впечатлила публику на шоу "Большой брат знаменитостей" своей обновленной фигурой

Келли Осборн, дочь рок-легенды Оззи Осборна, вызвала бурные аплодисменты на шоу "Большой брат знаменитостей", продемонстрировав свою похудевшую фигуру в облегающем черном платье в белый горошек.

Фото: Wikipedia by Eva Rinaldi is licensed under CC BY-SA 2.0

39-летняя звезда, заметно потерявшая вес за последние месяцы, рассказала в интервью о своем восторге от результатов, которые достигла благодаря препарату для похудения.

Несмотря на опыт ее матери с аналогичным препаратом, Келли выразила восторг от своего "удивительного" преображения.