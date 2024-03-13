Канье Уэст вышел в свет в толстовке с неприличной надписью на русском языке с отсылкой к "Слову пацана"

Канье Уэст появился в новом мерче с надписью на русском языке

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Рэпер Канье Уэст поделился фото в одежде с нецензурной надписью на русском языке.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Канье Уэст продолжает сотрудничество с русским дизайнером Гошей Рубчинским. Модельер создал для рэпера необычный мерч.

На толстовке спереди красуется надпись "Адидас", а на обратной стороне наряда имеется неприличная надпись на русском языке, которая "далеко посылает" некого Адидаса.

Вполне возможно, что Рубчинский вдохновился персонажем российского сериала "Слово пацана" Вовой Адидасом, которого сыграл актёр Иван Янковский. Дизайнер даже привлекал к рекламе своего мерча одного из актёров сериала — Ярослава Могильникова.

Ранее Канье Уэст появился на публике в футболе с надписью "Чёрные псы", выполненной старославянским шрифтом.