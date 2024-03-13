"Не нужно переодевать трусы со стразами в камуфляжный костюм": Симоньян предложила мягче отнестись к иноагентам

Маргарита Симоньян предложила смягчить закон об иностранных агентах

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, высказала свою позицию относительно закона об иностранных агентах, заявив, что его следует смягчить.

Фото: Wikipedia by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Она утверждает, что не все лица, попавшие под этот закон, заслужили такой статус, и считает необходимым предусмотреть законодательный способ снять статус иностранного агента.

Однако она подчеркнула, что это не означает, что нужно "переодевать трусы со стразами в камуфляжный костюм" и отправляться на Донбасс, но стоит проявить осознанность, например, путем финансовой поддержки.