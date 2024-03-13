Маргарита Симоньян, главный редактор RT, высказала свою позицию относительно закона об иностранных агентах, заявив, что его следует смягчить.
Она утверждает, что не все лица, попавшие под этот закон, заслужили такой статус, и считает необходимым предусмотреть законодательный способ снять статус иностранного агента.
Однако она подчеркнула, что это не означает, что нужно "переодевать трусы со стразами в камуфляжный костюм" и отправляться на Донбасс, но стоит проявить осознанность, например, путем финансовой поддержки.
Королевская семья на грани развода.