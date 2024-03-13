Ефремов в первые за долгое время появился на публике

Российский актер Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике, посетив открытие фестиваля "Дух огня". Журналисты отметили, что таким образом он нарушил аскезу на светскую жизнь.
Как пишет Woman.ru, на красной дорожке артист появился в хорошем расположении духа, много улыбался и выглядел хорошо. При этом зимой он путешествовал по теплым странам, а весной решил вернуться на родину.
В целом актер не любит посещать публичные мероприятия, предпочитая даже на собственных премьерах появляться виртуально по видеосвязи. Но 11 марта ради фильма "Параллакс" сделал исключение.
Никита Ефремов — сын известного российского актера Михаила Ефремова и внук народного артиста СССР Олега Ефремова.
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