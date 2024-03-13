Ефремов в первые за долгое время появился на публике

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Никита Ефремов провел время на открытии кинофестиваля "Дух огня"

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Шоу-бизнес

Российский актер Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике, посетив открытие фестиваля "Дух огня". Журналисты отметили, что таким образом он нарушил аскезу на светскую жизнь.

Никита Ефремов провел время на открытии кинофестиваля "Дух огня"
Фото: youtube.com by канал sergeymeza is licensed under public domain

Как пишет Woman.ru, на красной дорожке артист появился в хорошем расположении духа, много улыбался и выглядел хорошо. При этом зимой он путешествовал по теплым странам, а весной решил вернуться на родину.

В целом актер не любит посещать публичные мероприятия, предпочитая даже на собственных премьерах появляться виртуально по видеосвязи. Но 11 марта ради фильма "Параллакс" сделал исключение.

Никита Ефремов — сын известного российского актера Михаила Ефремова и внук народного артиста СССР Олега Ефремова.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, почему звезды не ставят лайки Алле Пугачевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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