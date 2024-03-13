Ефремов в первые за долгое время появился на публике

Никита Ефремов провел время на открытии кинофестиваля "Дух огня"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике, посетив открытие фестиваля "Дух огня". Журналисты отметили, что таким образом он нарушил аскезу на светскую жизнь.

Фото: youtube.com by канал sergeymeza is licensed under public domain

Как пишет Woman.ru, на красной дорожке артист появился в хорошем расположении духа, много улыбался и выглядел хорошо. При этом зимой он путешествовал по теплым странам, а весной решил вернуться на родину.

В целом актер не любит посещать публичные мероприятия, предпочитая даже на собственных премьерах появляться виртуально по видеосвязи. Но 11 марта ради фильма "Параллакс" сделал исключение.

Никита Ефремов — сын известного российского актера Михаила Ефремова и внук народного артиста СССР Олега Ефремова.

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