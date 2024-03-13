Сокрушительные меры против артистов: Пугачёва и Глюкоза под угрозой лишения заработка

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил серьëзные меры в отношении артистов, вернувшихся в Россию или не определившихся в своей позиции. Эти меры включают запрет на проведение концертов и отрыв авторских отчислений за песни.
Под угрозой оказались как артисты с открыто недружественной позицией, такие как Ревва и Пугачева, так и те, кто предпочитает молчать, как Глюкоза. Бородин утверждает, что эти артисты наживаются на гражданах России, возможно, направляя средства на поддержку ВСУ.
Он призывает Госдуму принять серьезные меры, включая изменения в законодательство, чтобы лишить артистов, не поддерживающих интересы страны, финансовой поддержки и возможности выступать.
Королевская семья на грани развода.