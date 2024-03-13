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Сокрушительные меры против артистов: Пугачёва и Глюкоза под угрозой лишения заработка

Глава ФПБК предложил запретить концерты и авторские отчисления для артистов, вернувшихся в России

0:44
Шоу-бизнес

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил серьëзные меры в отношении артистов, вернувшихся в Россию или не определившихся в своей позиции. Эти меры включают запрет на проведение концертов и отрыв авторских отчислений за песни.

Глава ФПБК предложил запретить концерты и авторские отчисления для артистов, вернувшихся в России
Фото: Wikimedia Commons by Алексей Куденко is licensed under CC-BY-SA 3.0

Под угрозой оказались как артисты с открыто недружественной позицией, такие как Ревва и Пугачева, так и те, кто предпочитает молчать, как Глюкоза. Бородин утверждает, что эти артисты наживаются на гражданах России, возможно, направляя средства на поддержку ВСУ.

Он призывает Госдуму принять серьезные меры, включая изменения в законодательство, чтобы лишить артистов, не поддерживающих интересы страны, финансовой поддержки и возможности выступать.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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