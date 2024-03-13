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Юморист Юрий Гальцев остался в восторге от красивой дочери Юрия Гагарина: "Какие глаза, а форма"

Юрия Гальцева восхитала дочь Юрия Гагарина: "Любуюсь"

Шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев поделился фотографией наследницы космонавта Юрия Гагарина.

Юрия Гальцева восхитала дочь Юрия Гагарина: "Любуюсь"
Фото: Инстаграм Гальцева

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина Гальцев опубликовал в Инстаграм* фотографию дочери покорителя космоса Елены в период её школьной юности. Он обратил внимание на особую красоту наследницы легендарного космонавта. Фото пробудило в нём ностальгические воспоминания.

"Смотрю на эту фотографию и любуюсь. Какие глаза, а форма!" — написал юморист.

Гальцев пожалел об ушедших временах.

"И все девочки так приходили в школу, а мы любовались. А на дворе весна. А жизнь впереди", — погрузился в воспоминания артист.

В 2001 году дочь Гагарина Елену Юрьевну назначили директором музея "Московский Кремль", где она работает и по сей день.

Ранее в Сети появились фото внука и правнука Юрия Гагарина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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