"Уже пять дней": Айза поделилась плюсами отказа от сладостей

Блогерша Айза стала менее агрессивной после отказа от сладкого

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале сообщила, что уже на протяжении пяти дней не употребляет сахар.

Фото: youtube.com by канал Игорь Сергеев, он же Papa Media, он же Istomin is licensed under public domain

По ее словам, она стала менее агрессивной, также у нее появилась энергия. Она смогла сделать генеральную уборку и потренироваться в спортзале, где сожгла 600 калорий.

Она отметила, что у нее ушли отеки с лица, а также ей удалось немного похудеть. Зависимость от сахара она сравнила с зависимостью от наркотических веществ.

"А я не хочу ни от чего зависеть. Поэтому и бросаю", — поделилась бизнесвумен.

В феврале Айза сообщила о планируемой пластике груди — она собирается уменьшить и подтянуть грудь без использования имплантов.

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