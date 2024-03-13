"Уже пять дней": Айза поделилась плюсами отказа от сладостей

Блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале сообщила, что уже на протяжении пяти дней не употребляет сахар.
По ее словам, она стала менее агрессивной, также у нее появилась энергия. Она смогла сделать генеральную уборку и потренироваться в спортзале, где сожгла 600 калорий.
Она отметила, что у нее ушли отеки с лица, а также ей удалось немного похудеть. Зависимость от сахара она сравнила с зависимостью от наркотических веществ.
"А я не хочу ни от чего зависеть. Поэтому и бросаю", — поделилась бизнесвумен.
В феврале Айза сообщила о планируемой пластике груди — она собирается уменьшить и подтянуть грудь без использования имплантов.
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