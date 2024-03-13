Видео с вечеринки Вовы Адидаса и Рузиля Минекаева завирусилось в сети: "Какая харизма, раз 100 пересмотрела"!"

Певца Антона Самойлова перепутали с актёром Иваном Янковским, сыгравшим Вову Адидаса в сериале "Слово пацана".
В ВК-аккаунте певца Антона Самойлова появилось видео, на котором он исполняет песню "Пыяла", ставшую саундтреком к нашумевшему сериалу "Слово пацана".
Певец был одет в костюм персонажа Вовы Адидаса, которого сыграл актёр Иван Янковский. С ним вместе зажигал и Рузиль Минекаев, известный по роли Марата.
Публика осталась в восторге от выступления артиста.
"Сказали же повторить, а не превзойти";
"Просто близнецы с Иваном. Я уже минут 10 смотрю ленту и в шоке. Уверена была, что Янковский";
"Какая харизма! Раз 100 пересмотрела", — писали интернет-пользователи под видео.
Ранее сообщалось, что фанаты поймали Ивана Янковского в камчатском торговом центре.
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