"Простят": бывший муж Пугачевой считает, что россияне ждут возвращения Примадонны

Продюсер и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин в интервью NEWS.RU выразил мнение, что россияне простят артистку после ее возвращения на родину.
Он отметил, что исполнительница всегда отличалась патриотическими взглядами, поэтому скорее всего вернется в Россию.
"Аллу Борисовну простят со временем", — заявил он.
При этом он считает, что мужа певицы Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и певца Валерия Меладзе вряд ли ждет прощение в стране. Алла Пугачева же во время гастролей по СССР всегда отбивалась от зарубежных журналистов.
Недавно Алла Пугачева записала видеообращение, в котором выступила с оскорблениями в адрес певца Стаса Михайлова. Она заявила, что "нормальные люди не возвращаются в Россию". Артист заявил, что не будет отвечать на унизительные слова исполнительницы, а лучше отправит деньги российской армии.
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