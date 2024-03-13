"Простят": бывший муж Пугачевой считает, что россияне ждут возвращения Примадонны

Продюсер Евгений Болдин уверен, что Пугачеву простят после возвращения в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин в интервью NEWS.RU выразил мнение, что россияне простят артистку после ее возвращения на родину.

Фото: youtube.com by канал ОМ Олега Меньшикова is licensed under public domain

Он отметил, что исполнительница всегда отличалась патриотическими взглядами, поэтому скорее всего вернется в Россию.

"Аллу Борисовну простят со временем", — заявил он.

При этом он считает, что мужа певицы Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и певца Валерия Меладзе вряд ли ждет прощение в стране. Алла Пугачева же во время гастролей по СССР всегда отбивалась от зарубежных журналистов.

Недавно Алла Пугачева записала видеообращение, в котором выступила с оскорблениями в адрес певца Стаса Михайлова. Она заявила, что "нормальные люди не возвращаются в Россию". Артист заявил, что не будет отвечать на унизительные слова исполнительницы, а лучше отправит деньги российской армии.

Ранее стало известно о желании Кейт Миддлтон отречься от королевских обязанностей.