Маша из "Ворониных" показала годовалую дочку и мужа: как быстро растут чужие дети

Звезда сериала "Воронины" отметила день рождения дочки

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли девочки Маши из сериала "Воронины" отпраздновала первый день рождения дочки.

Фото: Инстаграм Ильюхиной и кадр из сериала Воронины

20-летняя актриса, сыгравшая дочку сериальной четы Ворониных, опубликовала в социальных сетях фото с мужем и дочкой Марией.

Мария Ильюхина вышла замуж за Алексея Шарова осенью 2022 года. 13 марта 2023 года на свет появилась их наследница.

"Среди многочисленных подарков Маша получила свой первый "Бентли", — цитирует слова своего инсайдера издание "СтарХит".

Речь идёт не о настоящем автомобиле, а об игрушечном, на котором девочка теперь катается по квартире.

"Как быстро растут чужие дети", — писали интернет-пользователи под постом актрисы.