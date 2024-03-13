Маша из "Ворониных" показала годовалую дочку и мужа: как быстро растут чужие дети

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли девочки Маши из сериала "Воронины" отпраздновала первый день рождения дочки.
20-летняя актриса, сыгравшая дочку сериальной четы Ворониных, опубликовала в социальных сетях фото с мужем и дочкой Марией.
Мария Ильюхина вышла замуж за Алексея Шарова осенью 2022 года. 13 марта 2023 года на свет появилась их наследница.
"Среди многочисленных подарков Маша получила свой первый "Бентли", — цитирует слова своего инсайдера издание "СтарХит".
Речь идёт не о настоящем автомобиле, а об игрушечном, на котором девочка теперь катается по квартире.
"Как быстро растут чужие дети", — писали интернет-пользователи под постом актрисы.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.