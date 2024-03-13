Участница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик призналась, что к 39 годам сохранила красоту без помощи пластических хирургов

Дважды мама Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластической хирургии

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница проекта "Фабрика звезд", певица Юлия Михальчик во время прямого эфира "Звездные кухни" в пресс-центре "МК" призналась, что сама никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Артистка уверена, что если вмешательство требуется по медицинским показаниям, то стоит только порадоваться, что в настоящее время все это в доступе. И если женщину операция сделает счастливее, то однозначно стоит делать.

"А когда от хорошего к лучшему, мое личное мнение — так не стоит делать. Потому что можно немножечко навредить, а бывает, и множечко. Я все-таки придерживаюсь мнения, что лучшее — враг хорошего", — уверена она.

Михальчик подчеркнула, что не обращалась к пластическим хирургам, так как предпочитает сохранять свою красоту при помощи спорта и походам к косметологам.

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