Участница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик призналась, что к 39 годам сохранила красоту без помощи пластических хирургов

Участница проекта "Фабрика звезд", певица Юлия Михальчик во время прямого эфира "Звездные кухни" в пресс-центре "МК" призналась, что сама никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.
Артистка уверена, что если вмешательство требуется по медицинским показаниям, то стоит только порадоваться, что в настоящее время все это в доступе. И если женщину операция сделает счастливее, то однозначно стоит делать.
"А когда от хорошего к лучшему, мое личное мнение — так не стоит делать. Потому что можно немножечко навредить, а бывает, и множечко. Я все-таки придерживаюсь мнения, что лучшее — враг хорошего", — уверена она.
Михальчик подчеркнула, что не обращалась к пластическим хирургам, так как предпочитает сохранять свою красоту при помощи спорта и походам к косметологам.
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