39-летняя Юлия Пересильд похвасталась внешностью без макияжа и фотошопа

Российская актриса Юлия Пересильд в своем блоге опубликовала фото лица без фильтров и макияжа.
Снимок звезды сделал ее возлюбленный, актер Михаил Тройник. Юлия Пересильд запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Актриса позировала в черном пуховике и толстовке розового цвета.
Поклонники высоко оценили представленный кадр и отметили, что артистка выглядит моложе своих лет.
Юлия Пересильд счастлива в отношениях с коллегой Михаилом Тройником, с которым познакомилась во время съемок фильма "Вызов", в котором они сыграли супружескую пару.
Ранее телеведущая Елена Ханга показала фото с дочерью, которую принимают за ее внучку.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.