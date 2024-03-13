39-летняя Юлия Пересильд похвасталась внешностью без макияжа и фотошопа

39-летняя звезда фильма "Вызов" Пересильд предстала без макияжа

Российская актриса Юлия Пересильд в своем блоге опубликовала фото лица без фильтров и макияжа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Пересильд в Инстаграм is licensed under public domain

Снимок звезды сделал ее возлюбленный, актер Михаил Тройник. Юлия Пересильд запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Актриса позировала в черном пуховике и толстовке розового цвета.

Поклонники высоко оценили представленный кадр и отметили, что артистка выглядит моложе своих лет.

Юлия Пересильд счастлива в отношениях с коллегой Михаилом Тройником, с которым познакомилась во время съемок фильма "Вызов", в котором они сыграли супружескую пару.

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