Будет петь в забугорных барах: Орбакайте отправили на "родину"

Орбакайте планирует концерт в американском баре после отмены выступления в Кремле

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница Кристина Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине после того, как отменилось ее выступление в Кремле. Анонс мероприятия появился в блоге американского заведения.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Концерт артистки, который приурочен к годовщине со дня открытия бара, состоится 20 апреля. В рамках выступления Орбакайте исполнит свои знаменитые песни.

7 марта Кристина Орбакайте не выступила на концерте "Будьте счастливы всегда!", который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца. Тогда писали, что такое решение было принято из-за резких слов матери звезды в адрес россиян.

Позднее в Сети появилась информация, что певица сама отказалась от выступления из-за плохого самочувствия и поднявшейся температуры.

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