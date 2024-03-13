Будет петь в забугорных барах: Орбакайте отправили на "родину"

Исполнительница Кристина Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине после того, как отменилось ее выступление в Кремле. Анонс мероприятия появился в блоге американского заведения.
Концерт артистки, который приурочен к годовщине со дня открытия бара, состоится 20 апреля. В рамках выступления Орбакайте исполнит свои знаменитые песни.
7 марта Кристина Орбакайте не выступила на концерте "Будьте счастливы всегда!", который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца. Тогда писали, что такое решение было принято из-за резких слов матери звезды в адрес россиян.
Позднее в Сети появилась информация, что певица сама отказалась от выступления из-за плохого самочувствия и поднявшейся температуры.
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