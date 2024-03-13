"Да, я доска": Полина Гагарина раскрыла секрет своей худобы

Полина Гагарина опровергла информацию о своем похудении при помощи "Оземпика"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина в беседе с "КП" заявила, что никогда не прибегала к помощи препарата для диабетиков "Оземпик", чтобы избавиться от лишних килограммов. Она попала под подозрение после того, как в этом признались многие зарубежные и российские звезды.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сама Гагарина отмечает, что это дело каждого, что он пьет или колет для достижения идеальной фигуры.

"Лично я против такого. Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом", — высказалась исполнительница.

Певица отметила, что на ее экстремальном похудении до 48 килограммов сказались "бешеный" ритм работы и тяжелый развод. Ей пришлось обратиться к психологу, чтобы помочь себе восстановиться.

В 2020 году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь Мию. Певица не стала публично комментировать разрыв с супругом, но известно, что они через суд пытались решить вопрос опеки над ребенком.

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