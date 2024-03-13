"Да, я доска": Полина Гагарина раскрыла секрет своей худобы

Российская певица Полина Гагарина в беседе с "КП" заявила, что никогда не прибегала к помощи препарата для диабетиков "Оземпик", чтобы избавиться от лишних килограммов. Она попала под подозрение после того, как в этом признались многие зарубежные и российские звезды.
Сама Гагарина отмечает, что это дело каждого, что он пьет или колет для достижения идеальной фигуры.
"Лично я против такого. Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом", — высказалась исполнительница.
Певица отметила, что на ее экстремальном похудении до 48 килограммов сказались "бешеный" ритм работы и тяжелый развод. Ей пришлось обратиться к психологу, чтобы помочь себе восстановиться.
В 2020 году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь Мию. Певица не стала публично комментировать разрыв с супругом, но известно, что они через суд пытались решить вопрос опеки над ребенком.
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