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"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз

1:13
Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз. В своем блоге молодая жена юмориста опубликовала семейное фото, на котором запечатлена с мужем, сыном и маленьким ребенком, судя по одежде, девочкой.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Новость стала удивлением для поклонников, так как ни сама Татьяна, ни Евгений Петросян о грядущем пополнении в семье не говорили. Стоит отметить, что и о рождении первенца – сына Вагана – супруги не рассказывали.

Евгений Петросян обрел счастье с возлюбленной после развода с коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 32 года. Брухунова работала у юмориста личным помощником, но их профессиональные отношения переросли в личные. 

В 2019 году появились слухи об их тайной свадьбе, а также о возможном пополнении в семье. Тогда Петросян заявил, что не планирует становиться отцом в своем преклонном возрасте. Но в 2020 году стало известно, что у избранников родился сын в одном из ведущих медицинских центров Дубая.

Ранее Юлия Меньшова рассказала о воспитании знаменитых родителей и их страхах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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