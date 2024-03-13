"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз. В своем блоге молодая жена юмориста опубликовала семейное фото, на котором запечатлена с мужем, сыном и маленьким ребенком, судя по одежде, девочкой.
Новость стала удивлением для поклонников, так как ни сама Татьяна, ни Евгений Петросян о грядущем пополнении в семье не говорили. Стоит отметить, что и о рождении первенца – сына Вагана – супруги не рассказывали.
Евгений Петросян обрел счастье с возлюбленной после развода с коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 32 года. Брухунова работала у юмориста личным помощником, но их профессиональные отношения переросли в личные.
В 2019 году появились слухи об их тайной свадьбе, а также о возможном пополнении в семье. Тогда Петросян заявил, что не планирует становиться отцом в своем преклонном возрасте. Но в 2020 году стало известно, что у избранников родился сын в одном из ведущих медицинских центров Дубая.
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