Юлия Меньшова рассказала о строгом отце

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в YouTube-подкасте Александра Соколовского рассказала, что ее знаменитый отец, режиссер Владимир Меньшов боялся, что она превратится в золотую молодежь.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain