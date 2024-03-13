Юлия Меньшова рассказала о строгом отце

Юлия Меньшова вспомнила о страхе отца при ее воспитании

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова в YouTube-подкасте Александра Соколовского рассказала, что ее знаменитый отец, режиссер Владимир Меньшов боялся, что она превратится в золотую молодежь.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

По ее словам, в ее семье никогда не кичились успехами, достижениями, статусом. Наоборот, знаменитые родители — режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова — были людьми советской закалки. Так, отец часто повторял дочери, что она никто, а мать воспитывала ее в аскетизме.

"Папины опасения курам на смех. Я знаю, что такое золотая молодежь. Мы жили далеко, в олимпийской деревне, у папы была машина, но не было дачи, сбережений — ни фига! Какая золотая молодежь!" — поделилась воспоминаниями Меньшова.

Также на Юлию всю жизнь давили со стороны общества, напоминая ей о звездной фамилии. По этой причине ей приходилось трудиться в несколько раз усерднее, чем остальным, чтобы доказать свой талант и свой профессионализм.

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