Звезда сериала "Непосредственно Каха" рассказал всю правду о Собчак

Комик Калайджян разочаровался в российском шоу-бизнесе после интервью Собчак

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Серго из "Кахи", актер и комик Артем Калайджян в беседе с Амираном Сардаровым на YouTube признался, что перестал доверять людям из мира шоу-бизнеса после общения с журналисткой Ксенией Собчак.

Фото: youtube.com by канал Дневник хача is licensed under public domain

По его словам, раньше он думал, что представители шоу-бизнеса должны помогать друг другу.

"Мы же в одной стране, зачем друг друга разносить? Давай других. После Собчак я понял, что никому нельзя доверять", — заявил он.

Калайджян рассказал, что во время общения Собчак обманула его и заверила, что камеры не работают. Однако позднее в уже вышедшем интервью актер увидел те кадры, которые якобы не записывались.

Помимо этого у него остался неприятный осадок после беседы с телеведущей, так как в финальной версии интервью осталась только "грязь". Он рассчитывал, что они обсудят фильм "Непосредственно Каха", а по итогу вышел разговор лишь о критике блогера BadComedian.

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