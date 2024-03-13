Находящаяся в СИЗО Елена Блиновская умоляет о встрече с детьми: "Больно на это смотреть"

Лишённая свободы автор "Марафона желаний" Елена Блиновская рассказала о своём самом заветном желании.
Члены общественной наблюдательной комиссии навестили Блиновскую в СИЗО. О встрече с обвиняемой в экономических преступлениях рассказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
"Когда она вспоминает о детях, на её глазах появляются слёзы. Она говорит, что всё готова отдать, лишь бы дали увидеть её несовершеннолетних детей", — цитирует слова Волкова "Газета.Ru".
Председатель ОНК считает, что за ненасильственные преступления не нужно отправлять в СИЗО. Особенно он против лишения свободы многодетных матерей.
"Больно на это смотреть", — признался председатель комиссии.
Ранее сообщалось, что Елена Блиновская разрыдалась в зеле суда, умоляя отпустить её домой.
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