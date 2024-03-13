Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шура сравнил Аллу Пугачеву с женами декабристов
Эксперт Шурыгин: никаких "сюрпризов" Россия пока не увидела
Кокосовый суп с курицей и лапшой: очень вкусное блюдо, понравится любителям азиатской кухни
Балерина Кристина Кретова не сидит на диетах
Срок годности антифриза имеет значение для "здоровья" вашего автомобиля
На Украине не довольны отсутствием поддержки от Австралии
Лолита впервые появилась на публике после скандала из-за "голой" вечеринки
Самые опасные вещи для кошки
Владимир Путин доказал неэффективность американских расходов на оборону
Находящаяся в СИЗО Елена Блиновская умоляет о встрече с детьми: "Больно на это смотреть"

Отправленная в СИЗО Елена Блиновская мечтает увидеть детей

0:51
Шоу-бизнес

Лишённая свободы автор "Марафона желаний" Елена Блиновская рассказала о своём самом заветном желании.

Отправленная в СИЗО Елена Блиновская мечтает увидеть детей
Фото: vk.com by Елена Блиновская is licensed under Фото взято из доступных источников

Члены общественной наблюдательной комиссии навестили Блиновскую в СИЗО. О встрече с обвиняемой в экономических преступлениях рассказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"Когда она вспоминает о детях, на её глазах появляются слёзы. Она говорит, что всё готова отдать, лишь бы дали увидеть её несовершеннолетних детей", — цитирует слова Волкова "Газета.Ru".

Председатель ОНК считает, что за ненасильственные преступления не нужно отправлять в СИЗО. Особенно он против лишения свободы многодетных матерей.

"Больно на это смотреть", — признался председатель комиссии.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская разрыдалась в зеле суда, умоляя отпустить её домой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова Украина очень хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Путин: элиты Запада должны осознать, что "бал вампиров" завершается
Станичники Терского казачьего войска обеспечат безопасность выборов
Вице-президент АТОР: отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке подешевеет на 15%
Россиянам дали совет поспешить с покупкой квартиры в Москве
Владимир Путин прокомментировал планы атак бундесвера по Крымскому мосту
Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой
Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о своей молодой жене, которая была его ученицей
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ
Надежда Бабкина приехала в госпиталь в Крым к бойцам СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников