Певица Монеточка* сообщила, что будет раздавать автографы с Никитой Кологривым на избирательных участках 17 марта

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка*, рассказала о проведении совместной с Никитой Кологривым автограф-сессии.
Проживающая в Литве певица Монеточка записала короткое видеобращение в своём Инстаграм**.
"Не пропусти мою автограф-сессию 17 марта 12.00 на всех избирательных участках. Я и Никита Кологривый будем раздавать автографы всем желающим", — заявила исполнительница хита "Каждый раз".
Ранее Никита Кологривый обратился к поклонникам и заявил, что автограф-сессию с ним используют люди в своих корыстных целях. Звезда сериала "Слово пацана" уверен, что некие люди ведут против него "проплаченную политику". Он призвал своих фанатов сидеть дома и никуда не ходить.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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