Взгляд изнутри: психолог предсказала судьбу Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

Психолог Инна Мирная высказала мнение о том, как изменится жизнь Михаила Ефремова после возможного освобождения по УДО летом 2024 года.
Она отметила, что привычка к алкоголю у актера может сохраниться из-за отсутствия подходящих программ лечения в тюрьме. Специалист также подчеркнула, что возвращение в новые реалии может быть непростым из-за возможных сложностей с трудоустройством.
Однако она отметила, что Ефремов мог пересмотреть свои жизненные ценности и успешно адаптироваться к тюремным условиям.
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