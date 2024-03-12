Взгляд изнутри: психолог предсказала судьбу Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

Психолог Мирная рассказала, как изменится жизнь Михаила Ефремова после освобождения

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Инна Мирная высказала мнение о том, как изменится жизнь Михаила Ефремова после возможного освобождения по УДО летом 2024 года.

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Она отметила, что привычка к алкоголю у актера может сохраниться из-за отсутствия подходящих программ лечения в тюрьме. Специалист также подчеркнула, что возвращение в новые реалии может быть непростым из-за возможных сложностей с трудоустройством.

Однако она отметила, что Ефремов мог пересмотреть свои жизненные ценности и успешно адаптироваться к тюремным условиям.