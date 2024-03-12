Алена Хмельницкая рассказала о хорошем настроении после расставания с молодым возлюбленным

Российская Актриса Алена Хмельницкая в беседе с журналистами Woman. ru рассказала, что рассталась с возлюбленным Александром Синюшным.
53-летняя артистка состояла в гражданском браке почти 7 лет с бизнесменом, который младше ее на 13 лет. В ближайшее время звезда отечественного кино нее планирует заводить новые отношения.
"Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь. Поэтому то, что должно быть, оно будет, а то, что пролетает мимо, оно пролетает. По судьбе, так скажем", — поделилась актриса.
Напомним, что Алена Хмельницкая состояла в браке режиссером Тиграном Кеосаяном. В отношениях у пары родилось двое дочерей — Александра и Ксения.
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