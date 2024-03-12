Мосгорсуд не исключил Галкина* и Слепакова* из списка иностранных агентов

Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов шоумена Максима Галкина* и артиста Семёна Слепакова*. Московский городской суд посчитал данное решение законным.

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"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения", — отмечается в электронной базе.

Напомним, что летом 2023 года представители артистов добивались их исключения из списка иноагентов. Однако инстанция приняла сторону Минюста РФ.

Шоумен Галкин* после осуждения спецоперации на Украине уехал из России. В сентябре комик был включен в реестр иноагентов. На данный момент Галкин* выступает только за рубежом.

Слепаков* был признан иностранным агентом в апреле прошлого года. Ведомство сообщило, что артист с негативом отзывался о гражданах РФ. Открытые данные свидетельствуют о том, что Слепаков* проживает в Израиле.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Комик Семен Слепаков* признан иноагентом