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Мосгорсуд не исключил Галкина* и Слепакова* из списка иностранных агентов

Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов

1:01
Шоу-бизнес

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов шоумена Максима Галкина* и артиста Семёна Слепакова*. Московский городской суд посчитал данное решение законным.

Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения", — отмечается в электронной базе.

Напомним, что летом 2023 года представители артистов добивались их исключения из списка иноагентов. Однако инстанция приняла сторону Минюста РФ.

Шоумен Галкин* после осуждения спецоперации на Украине уехал из России. В сентябре комик был включен в реестр иноагентов. На данный момент Галкин* выступает только за рубежом.

Слепаков* был признан иностранным агентом в апреле прошлого года. Ведомство сообщило, что артист с негативом отзывался о гражданах РФ. Открытые данные свидетельствуют о том, что Слепаков* проживает в Израиле.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Комик Семен Слепаков* признан иноагентом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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