Мосгорсуд не исключил Галкина* и Слепакова* из списка иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов шоумена Максима Галкина* и артиста Семёна Слепакова*. Московский городской суд посчитал данное решение законным.
"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения", — отмечается в электронной базе.
Напомним, что летом 2023 года представители артистов добивались их исключения из списка иноагентов. Однако инстанция приняла сторону Минюста РФ.
Шоумен Галкин* после осуждения спецоперации на Украине уехал из России. В сентябре комик был включен в реестр иноагентов. На данный момент Галкин* выступает только за рубежом.
Слепаков* был признан иностранным агентом в апреле прошлого года. Ведомство сообщило, что артист с негативом отзывался о гражданах РФ. Открытые данные свидетельствуют о том, что Слепаков* проживает в Израиле.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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