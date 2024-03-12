Стало известно, почему выступление Кристины Орбакайте в кремле было отменено

Певица Кристина Орбакайте не смогла выступить в Государственном Кремлевском дворце из-за болезни. Об этом пишет ИА Регнум.
Источник издания рассказал, что незадолго до начала выступления певица пожаловалась на высокую температуру. По состоянию здоровья артистка отказалась выходить на сцену.
При этом в пресс-службе Кремлевского дворца утверждали, что у певицы были "свои причины" для отмены концерта. Таким образом опровергаются предположения, что выступление Орбакайте отменили из-за жалоб активистов.
10 марта в своём Telegram-канале активист Виталий Бородин сообщил, что концерт Кристины Орбакайте отменили после его обращения к властям. В своей речи он сравнил певицу с "цыганкой", которая набивает карманы деньгами россиян. Также он указал на то, что певица ни разу не появилась в зоне СВО.
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