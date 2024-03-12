Стало известно, почему выступление Кристины Орбакайте в кремле было отменено

Кристина Орбакайте не смогла выступить в Кремле из-за болезни

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Певица Кристина Орбакайте не смогла выступить в Государственном Кремлевском дворце из-за болезни. Об этом пишет ИА Регнум.

Фото: youtube.com by канал Кристина Орбакайте is licensed under public domain

Источник издания рассказал, что незадолго до начала выступления певица пожаловалась на высокую температуру. По состоянию здоровья артистка отказалась выходить на сцену.

При этом в пресс-службе Кремлевского дворца утверждали, что у певицы были "свои причины" для отмены концерта. Таким образом опровергаются предположения, что выступление Орбакайте отменили из-за жалоб активистов.

10 марта в своём Telegram-канале активист Виталий Бородин сообщил, что концерт Кристины Орбакайте отменили после его обращения к властям. В своей речи он сравнил певицу с "цыганкой", которая набивает карманы деньгами россиян. Также он указал на то, что певица ни разу не появилась в зоне СВО.

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