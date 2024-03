Как выглядит взрослый сын Татьяны Булановой от бывшего супруга Владислава Радимова

Российская певица Татьяна Буланова в день рождения сына Никиты показала его редкое фото. Наследник появился на свет в браке звезды с футболистом Владиславом Радимовым.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain