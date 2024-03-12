Как выглядит взрослый сын Татьяны Булановой от бывшего супруга Владислава Радимова

Певица Буланова показала редкий снимок 17-летнего сына от футболиста Радимова

Российская певица Татьяна Буланова в день рождения сына Никиты показала его редкое фото. Наследник появился на свет в браке звезды с футболистом Владиславом Радимовым.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

Поклонники артистки отметили, что юноша вырос настоящим красавцем.

Татьяна Буланова и ее второй супруг Владислав Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака. Она признается, что бывший муж исправно платит алименты, которые в свое время во время коронавирусной пандемии ей очень помогли.

Первым супругом звезды стал музыкант Николай Тагрин, которому она родила сына Александра. С экс-возлюбленным певица до сих пор общается и даже познакомила его со своим третьим мужем. При этом с Радимовым они контакт не поддерживают и даже заблокировали друг друга в мессенджерах.

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