Стало известно, кому достанется наследство Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри завещал миллион долларов своей семье и менеджеру

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Мэттью Перри еще в 2009 году составил документ, распорядителями которого указаны его менеджер Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан. Подробностями завещания артиста поделилось издание Page Six.

Фото: youtube.com by канал GQ is licensed under public domain

Имущество скончавшегося актера оценивается в миллион долларов. Согласно оформленному Перри документу, его родители, сводный брак и бывшая избранница Рейчел Данн указаны в нем бенефициарами. Также доступ был оформлен и для потенциальных детей, но их у Перри так и не появилось.

Условия завещания были оформлены обнародованы только сейчас. В указанную сумму включены мебель, автомобили, ювелирные украшения и произведения искусства. Менеджер артиста должна появиться в суде 10 апреля, а актрисы Рузан от распоряжения средствами Перри отказалась.

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