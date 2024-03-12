Юлия Пересильд в экстремальном мини-платье покорила китайцев

Российская актриса Юлия Пересильд отправилась в Китай, где в ближайшее время состоится премьерный показ фильма "Вызов". В своем блоге она продемонстрировала фотоснимки в черном мини-платье, стоимостью около 90 тысяч рублей, высоких кожаных сапогах и классическом пальто.
Сама кинозвезда выразила радость и благодарность за теплый прием китайских зрителей и пообещала делиться дальнейшими событиями.
Недавно Юлия Пересильд рассказала, что в их доме иногда, как и везде, случаются споры и конфликты, но у них с дочерьми не принято скрывать эмоции. Она учит своих детей быть открытыми и искренними. По ее словам, у нее нет желания после работы найти спокойствие или порядок, поэтому ее дети поддерживают ее темперамент.
Старшая дочь звезды Анна Пересильд также отмечала, что ее мать научила ее быть благодарной людям.
Ранее жена Дмитрия Соколова показала фото артиста после инцидента в метро.
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