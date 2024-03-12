Юлия Пересильд в экстремальном мини-платье покорила китайцев

Юлия Пересильд показала кадры фотосессии в Китае в облегающем платье

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Пересильд отправилась в Китай, где в ближайшее время состоится премьерный показ фильма "Вызов". В своем блоге она продемонстрировала фотоснимки в черном мини-платье, стоимостью около 90 тысяч рублей, высоких кожаных сапогах и классическом пальто.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Пересильд is licensed under public domain

Сама кинозвезда выразила радость и благодарность за теплый прием китайских зрителей и пообещала делиться дальнейшими событиями.

Недавно Юлия Пересильд рассказала, что в их доме иногда, как и везде, случаются споры и конфликты, но у них с дочерьми не принято скрывать эмоции. Она учит своих детей быть открытыми и искренними. По ее словам, у нее нет желания после работы найти спокойствие или порядок, поэтому ее дети поддерживают ее темперамент.

Старшая дочь звезды Анна Пересильд также отмечала, что ее мать научила ее быть благодарной людям.

Ранее жена Дмитрия Соколова показала фото артиста после инцидента в метро.