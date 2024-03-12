"Зашел не в тот переход": появились подробности потасовки со звездой "Уральских пельменей" Дмитрием Соколовым

Жена Соколова опубликовала фото артиста после инцидента в подземке

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена участника "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова Ксения в своем блоге показала снимки с артистом после скандала в московском метро.

Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

По словам женщины, историю слишком "раздули", а на самом деле все происходящее было "смешным и веселым". Описывая случившееся, Ксения Соколова вспомнила шутку про "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой.

"Шутка вечера: "В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход", — написала супруга комика.

Словами "зашел не в ту дверь" описал свое появление на скандальном мероприятии в декабре прошлого года народный артист РФ Филипп Киркоров.

11 марта в СМИ появилась информация о том, что Соколов в нетрезвом виде чуть не подрался с компанией подростков в метро. Писали, что молодые люди, проходившие мимо, просто хотели снять комика на видео.

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