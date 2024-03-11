"На грани горя": психолог предрекает бедственное будущее Аллы Пугачевой и призывает к срочной госпитализации

Психолог предупредил о бедственном состоянии Аллы Пугачевой: "Стремительно обретает истероидно-психотические формы"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева стала объектом общественного внимания из-за серии скандальных высказываний и публичных разборок, вызывая беспокойство публики. Психолог Вероника Степанова предупреждает, что состояние Примадонны становится все более бедственным и может перейти в истероидно-психотические формы.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперт считает необходимым срочное медицинское вмешательство и госпитализацию, чтобы предотвратить возможный исход в суицид. Одновременно с этим Пугачева столкнулась с угрозой утраты имущества, если будет признана иноагентом, что может привести к серьезным финансовым потерям для нее.