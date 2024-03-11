Тайны и анекдоты Светланы Моргуновой: композиторы раскрыли, что скрывала ведущая и почему она всегда была в центре внимания

Памяти Светланы Моргуновой: жизнерадостная душа компании с тайной и профессиональным секретом

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Моргунова, известная телеведущая, оставила своих близких вспоминать ее как человека, который всегда умел создать атмосферу праздника. Композиторы, такие как Владимир Евзеров, вспоминают ее как веселую и компанейскую личность, которая обладала удивительным чувством юмора.

Фото: Wikipedia by ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Моргунова также была известна своим профессионализмом и умением открывать новых артистов. Ее тайна, как рассказывают ее коллеги, заключалась в том, что она искренне верила в потенциал каждого человека, даже если он был незнаменитым.