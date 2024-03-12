Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы

Шаман: эволюция образа в последние годы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN, известный своими яркими образами, поражает фанатов своими постоянными переменами. От короткой стрижки до дредов и длинного парика — в последние годы артист продемонстрировал множество разнообразных образов.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Стилист Николай Бритвин анализирует эволюцию образа Ярослава Дронова, отмечая, что каждая смена прически психологически подстраивалась под аудиторию и помогала привлечь внимание различных групп поклонников.

От коротких стрижек до дредов, каждый образ SHAMAN вызывал огромный интерес и обсуждения. Однако, последний образ с длинным париком возможно свидетельствует о проблемах с волосами, вызванными частыми процедурами осветления. Фанаты с нетерпением ждут новых изменений в образе певца, ожидая новых сюрпризов и необычных причесок.



