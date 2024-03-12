Жена Дмитрия Соколова заступилась за мужа после скандала с дракой

Актер из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов оказался в центре скандала после видео с перепалкой в метро

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый актер из "Уральских пельменей", Дмитрий Соколов, оказался в центре скандала после появления видео, на котором он якобы ссорится с подростками в метро.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Соколова

По словам подростков, Соколов начал конфликт, когда они попытались снять его на камеру. Однако, супруга актера, Ксения Ли, отвергла эти обвинения, заявив, что ситуация была спровоцирована подростками, которые хотели получить публичность. Соколов не отвечает на звонки, а его супруга сообщила, что он в данный момент не находится в городе.

Официальных заявлений от сторон в полицию пока не поступало. Некоторые знакомые подтверждают версию супруги Соколова, утверждая, что подростки часто провоцируют конфликты из-за своего дерзкого поведения.