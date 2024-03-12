Сын Жванецкого жертвует деньги украинской армии: "Я американец!"

Внебрачный сын Михаила Жванецкого жертвует деньги ВСУ: история скандального обращения к корреспонденту

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внебрачный сын Михаила Жванецкого, Андрей Рывкин, который уехал из России после начала вооруженного конфликта, привлек внимание общественности, жертвуя деньги украинской армии.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По данным KP. RU, Рывкин сообщил корреспонденту издания о своем желании поддержать Вооруженные силы Украины после того, как прочел статью о своем отце, опубликованную в рамках юбилея Михаила Жванецкого. В переписке Рывкин упомянул, что перевел 50 долларов от имени Ангелины Шарыповой и выразил свою поддержку украинской нации.

Однако, утром следующего дня Рывкин отозвал свое пожертвование, оправдываясь тем, что его место проживания и современная жизнь делают его американцем, а не россиянином.

"По существу публикации — я американец, который вырос в США и живет здесь 30 лет".

История продолжилась, когда на почту корреспондента начали поступать благодарственные письма от различных фондов, поддерживающих ВСУ, предположительно, от имени самого Рывкина.