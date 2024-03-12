Филипп Киркоров требует миллионы от Любови Успенской за оскорбления. Успенская избегает судов

Серединой декабря в российском шоу-бизнесе разгорелся скандал, когда Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за оскорбительных высказываний в ее интервью.
Киркоров обратился к суду, требуя защиты своей чести и достоинства, а также моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также возмещение понесенных расходов. Процесс начался 11 марта в Замоскворецком суде, где появился его адвокат Александр Добровинский.
Однако, Любовь Успенская не явилась на заседание, и вновь отсрочила встречу на середину апреля. Адвокат Киркорова выразил недоумение по поводу ее отсутствия, подчеркнув, что не было предложений об урегулировании спора со стороны Успенской.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.