Филипп Киркоров требует миллионы от Любови Успенской за оскорбления. Успенская избегает судов

Любовь Успенскую на явилась в суд по делу из-за оскорбления Киркорова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Серединой декабря в российском шоу-бизнесе разгорелся скандал, когда Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за оскорбительных высказываний в ее интервью.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Киркоров обратился к суду, требуя защиты своей чести и достоинства, а также моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также возмещение понесенных расходов. Процесс начался 11 марта в Замоскворецком суде, где появился его адвокат Александр Добровинский.

Однако, Любовь Успенская не явилась на заседание, и вновь отсрочила встречу на середину апреля. Адвокат Киркорова выразил недоумение по поводу ее отсутствия, подчеркнув, что не было предложений об урегулировании спора со стороны Успенской.