Филипп Киркоров требует миллионы от Любови Успенской за оскорбления. Успенская избегает судов

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Любовь Успенскую на явилась в суд по делу из-за оскорбления Киркорова

0:46
Шоу-бизнес

Серединой декабря в российском шоу-бизнесе разгорелся скандал, когда Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за оскорбительных высказываний в ее интервью.

Любовь Успенскую на явилась в суд по делу из-за оскорбления Киркорова
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Киркоров обратился к суду, требуя защиты своей чести и достоинства, а также моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также возмещение понесенных расходов. Процесс начался 11 марта в Замоскворецком суде, где появился его адвокат Александр Добровинский.

Однако, Любовь Успенская не явилась на заседание, и вновь отсрочила встречу на середину апреля. Адвокат Киркорова выразил недоумение по поводу ее отсутствия, подчеркнув, что не было предложений об урегулировании спора со стороны Успенской.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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