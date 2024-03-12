Модный эксперт Грачёв высмеял наряд звезды "Голодных игр" на премии "Оскар": будто сирота приехала из провинции

Даниил Грачёв раскритиковал наряд Дженнифер Лоуренс на премии "Оскар": сельский выход

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Даниил Грачёв объяснил, почему считает ужасным платье звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс, в котором она пришла на церемонию кинопремии "Оскар".

Фото: Телеграм-канал Блокнот старс

Модный эксперт "Богини шопинга" Даниил Грачёв считает, что Лоуренс выбрала самый неудачный наряд для выхода на красную дорожку "Оскара". Он раскритиковал тёмное платье актрисы с принтом в виде белых горошин.

"Это гороховое пюре, конечно, от Dior. И выход ну очень простой, очень сельский, будто сирота приехала из провинции в столицу", — цитирует слова телеведущего журнал VOICE.

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