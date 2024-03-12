Модный эксперт Грачёв высмеял наряд звезды "Голодных игр" на премии "Оскар": будто сирота приехала из провинции

Телеведущий Даниил Грачёв объяснил, почему считает ужасным платье звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс, в котором она пришла на церемонию кинопремии "Оскар".
Модный эксперт "Богини шопинга" Даниил Грачёв считает, что Лоуренс выбрала самый неудачный наряд для выхода на красную дорожку "Оскара". Он раскритиковал тёмное платье актрисы с принтом в виде белых горошин.
"Это гороховое пюре, конечно, от Dior. И выход ну очень простой, очень сельский, будто сирота приехала из провинции в столицу", — цитирует слова телеведущего журнал VOICE.
Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур показала своих взрослых дочерей от Брюса Уиллиса.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.