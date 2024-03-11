Дизайнер Артемий Лебедев нашёл интересные товары на торговых интернет-площадках

Дизайнеру Артемию Лебедеву понравилась контекстная реклама на Яндекс-маркете.
Артемий Лебедев опубликовал в своём Инстаграм* скрин сообщения от онлайн-сервиса такси. Вместе с уведомлением дизайнеру пришла контекстная реклама.
Блогеру предложили купить значок с роботом на колёсах и табличку из дерева с вождём народа Иосифом Сталиным и необычным лозунгом.
"Яндекс-маркет знает, как мне понравится — подсовывает на экран ожидания такси значок с ровером и плакат со Сталиным: "От депрессии спасают коты и репрессии", — напсиал Лебедев в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что Артемия Лебедева назначили главным по дизайну социальной сети "Вконтакте".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.