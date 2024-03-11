Дизайнер Артемий Лебедев нашёл интересные товары на торговых интернет-площадках

Артемия Лебедева позабавили товары на маркетплейсах

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнеру Артемию Лебедеву понравилась контекстная реклама на Яндекс-маркете.

Фото: Инстаграм Лебедева

Артемий Лебедев опубликовал в своём Инстаграм* скрин сообщения от онлайн-сервиса такси. Вместе с уведомлением дизайнеру пришла контекстная реклама.

Блогеру предложили купить значок с роботом на колёсах и табличку из дерева с вождём народа Иосифом Сталиным и необычным лозунгом.

"Яндекс-маркет знает, как мне понравится — подсовывает на экран ожидания такси значок с ровером и плакат со Сталиным: "От депрессии спасают коты и репрессии", — напсиал Лебедев в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Артемия Лебедева назначили главным по дизайну социальной сети "Вконтакте".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской