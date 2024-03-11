Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов поссорился с подростками в подземке
Почему два-три лишних килограмма никак не уходят и что с этим делать
Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: быстрый и лёгкий ужин
Владелицу картинга осудят за покалеченного ребенка в Волгограде
Почему кошка шипит на гостей
Юристы раскрыли, как не платить кредит, взятый мошенниками
700 кг рыбы в машине обнаружили в Ростовской области
Как победить пятнистость на листьях клубники
Белый дом предусмотрел запрос ассигнований на Украину в проекте американского бюджета
Сергей Безруков как ребёнок порадовался оригинальному подарку жены на годовщину: "Дети тоже оценили"

Сергея Безрукова обрадовал подарок жены на годовщину свадьбы

0:57
Шоу-бизнес

Артист Сергей Безруков остался в восторге от сюрприза жены.

Сергея Безрукова обрадовал подарок жены на годовщину свадьбы
Фото: ВК-аккаунт Безрукова

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он с сыном, словно ребёнок, играет в игрушку из прошлого. Жена подарила актёру механизм "За рулём", в который он любил играть в детстве.

"Сегодня Аня подарила её на годовщину свадьбы, и я снова погрузился в те времена. Дети тоже оценили её и играли вместе со мной. Даже Вася попробовал себя в роли водителя, конечно, пока не без моей помощи", — написал Безруков в Инстаграм* под видео.

Принцип работы "За рулем" заключается в том, что барабан с дорогами и мостами приводится в движение с помощью электромоторчика. К вращающемуся диску примагничена машинка. Управлять движением можно с помощью руля.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников BI: Россия успешно использовала свой козырь, удвоив доходы от энергоресурсов Олег Артюков
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Как победить пятнистость на листьях клубники
Белый дом предусмотрел запрос ассигнований на Украину в проекте американского бюджета
Военкор Стешин: целью сбитых над Смоленском БПЛА мог быть ангар с бортом Качиньского
Остеопат напомнил о противопоказаниях для прыжков со скакалкой
Государственные сервисы во Франции подверглись кибератаке "небывалой интенсивности"
"РВ" опубликовала кадры уничтожения украинского МиГ-29 ракетой ВС РФ
Доступное решение против кариеса: жидкость с фторидом диамина серебра
Рейс в Пекин задержался на четыре часа из-за необычного события
Участники BLAST Premier: Spring Final 2024 стали известны
Финансовый консультант дал рекомендации по выбору страховой компании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников