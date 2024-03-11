Сергей Безруков как ребёнок порадовался оригинальному подарку жены на годовщину: "Дети тоже оценили"

Сергея Безрукова обрадовал подарок жены на годовщину свадьбы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Сергей Безруков остался в восторге от сюрприза жены.

Фото: ВК-аккаунт Безрукова

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он с сыном, словно ребёнок, играет в игрушку из прошлого. Жена подарила актёру механизм "За рулём", в который он любил играть в детстве.

"Сегодня Аня подарила её на годовщину свадьбы, и я снова погрузился в те времена. Дети тоже оценили её и играли вместе со мной. Даже Вася попробовал себя в роли водителя, конечно, пока не без моей помощи", — написал Безруков в Инстаграм* под видео.

Принцип работы "За рулем" заключается в том, что барабан с дорогами и мостами приводится в движение с помощью электромоторчика. К вращающемуся диску примагничена машинка. Управлять движением можно с помощью руля.

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