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Эмигрировавшая из РФ Вера Брежнева рассказала о своих проблемах: ждут, что я буду причитать

Вера Брежнева высказалась о тяжёлом периоде жизни: "Все ждут, что я расклеюсь"

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Шоу-бизнес

Переехавшая жить в Испанию экс-солистка "Виа-гры" Вера Брежнева рассказала о своём опыте переживания драмы в личной жизни.

Вера Брежнева высказалась о тяжёлом периоде жизни: "Все ждут, что я расклеюсь"
Фото: ВК-аккаунт Брежневой

Брежнева призналась, что период после развода с Константином Меладзе был сложен для неё. Она отметила, что нужно дать себе время на переживания и восстановление и не строить из себя сильную.

Она призвала женщин не впадать в состояние жертвы и помнить о ценности своей жизни.

"Все ждут, что я расклеюсь, и всё закончится, буду слабой и причитать, как раньше было хорошо, а стало плохо. Но я выбираю двигаться вперёд", — объяснила Вера в анонсе своего курса личностного роста для женщин.

Ранее Вера Брежнева показала редкое фото с дочерьми.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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