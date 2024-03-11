Эмигрировавшая из РФ Вера Брежнева рассказала о своих проблемах: ждут, что я буду причитать

Переехавшая жить в Испанию экс-солистка "Виа-гры" Вера Брежнева рассказала о своём опыте переживания драмы в личной жизни.
Брежнева призналась, что период после развода с Константином Меладзе был сложен для неё. Она отметила, что нужно дать себе время на переживания и восстановление и не строить из себя сильную.
Она призвала женщин не впадать в состояние жертвы и помнить о ценности своей жизни.
"Все ждут, что я расклеюсь, и всё закончится, буду слабой и причитать, как раньше было хорошо, а стало плохо. Но я выбираю двигаться вперёд", — объяснила Вера в анонсе своего курса личностного роста для женщин.
Ранее Вера Брежнева показала редкое фото с дочерьми.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.