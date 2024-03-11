Вдова Михаила Жванецкого раскрыла детали дружбы сатирика с Аллой Пугачевой, отметив, что оба артиста уважали и ценили друг друга. Они не часто виделись, но каждая встреча была запоминающейся.
Пугачева восхищала Жванецкого своей умностью и обаянием. Вдова также отметила, что оба артиста иногда устраивали застолье и общение с ними было всегда интересным и насыщенным.
Сейчас, после смерти Жванецкого и эмиграции Пугачевой, их дружба остается в памяти многих, однако последние заявления певицы вызывают полемику в обществе и могут повлиять на ее статус в России.
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