Вдова Жванецкого рассказала о дружбе с Пугачевой: "Каждая встреча была феерией"

Вдова Жванецкого высказалась об Алле Пугачёвой

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова Михаила Жванецкого раскрыла детали дружбы сатирика с Аллой Пугачевой, отметив, что оба артиста уважали и ценили друг друга. Они не часто виделись, но каждая встреча была запоминающейся.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Пугачева восхищала Жванецкого своей умностью и обаянием. Вдова также отметила, что оба артиста иногда устраивали застолье и общение с ними было всегда интересным и насыщенным.

Сейчас, после смерти Жванецкого и эмиграции Пугачевой, их дружба остается в памяти многих, однако последние заявления певицы вызывают полемику в обществе и могут повлиять на ее статус в России.