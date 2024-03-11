Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Oddity Central: китайские ученые создали первого в мире "ИИ-ребенка"
Урожай томатов будет через несколько месяцев после посадки семян!
Как сварить вкуснейший бульон: основные девять правил, которые нужно знать
Безопасное и эффективное домашнее отшелушивание: советы от дерматологов
Stellantis подтверждает положительную динамику продаж в Европе
Собаки, которые вышли из моды
Три уникальные черты жизни в России, отсутствующие в США
Часть пользователей смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой WhatsApp*
Кристофер Нолан получил огромный гонорар и проценты за "Оппенгеймера"
"Я зашел туда всего на 5 минут": Киркоров высказался о "голой" вечеринке

Филипп Киркоров вернулся на экраны после скандальной вечеринки и высказался о своем прошлом

0:34
Шоу-бизнес

После скандальной "голой" вечеринки Филиппа Киркорова, его участие в медиапространстве было снижено. Однако он вернулся, приняв участие в новом шоу на федеральном канале.

Филипп Киркоров вернулся на экраны после скандальной вечеринки и высказался о своем прошлом
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В своем номере он исполнил песню на мотив знаменитой "Песенки про пять минут" из комедии "Карнавальная ночь", посмеявшись над самим собой.

Филипп исполнил следующие строки:

"Я зашел туда всего на 5 минут!

Пусть вошел я не в те двери

в моей творческой карьере,

но зашел туда всего на 5 минут!".

Киркоров был одет в строгий наряд, отличающийся от его обычного стиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу. Очередной котёл для ВСУ
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Последние материалы
Безопасное и эффективное домашнее отшелушивание: советы от дерматологов
Филипп Киркоров вернулся на экраны после скандальной вечеринки и высказался о своем прошлом
Stellantis подтверждает положительную динамику продаж в Европе
Собаки, которые вышли из моды
Три уникальные черты жизни в России, отсутствующие в США
Часть пользователей смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой WhatsApp*
Кристофер Нолан получил огромный гонорар и проценты за "Оппенгеймера"
Применяют для озеленения садов и украшения цветников - канны
Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбой о съемках в новом сезоне сериала
Автозагар: шаги для равномерного нанесения средства в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников