"Я зашел туда всего на 5 минут": Киркоров высказался о "голой" вечеринке

После скандальной "голой" вечеринки Филиппа Киркорова, его участие в медиапространстве было снижено. Однако он вернулся, приняв участие в новом шоу на федеральном канале.
В своем номере он исполнил песню на мотив знаменитой "Песенки про пять минут" из комедии "Карнавальная ночь", посмеявшись над самим собой.
Филипп исполнил следующие строки:
"Я зашел туда всего на 5 минут!
Пусть вошел я не в те двери
в моей творческой карьере,
но зашел туда всего на 5 минут!".
Киркоров был одет в строгий наряд, отличающийся от его обычного стиля.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.