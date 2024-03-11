"Я зашел туда всего на 5 минут": Киркоров высказался о "голой" вечеринке

Филипп Киркоров вернулся на экраны после скандальной вечеринки и высказался о своем прошлом

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандальной "голой" вечеринки Филиппа Киркорова, его участие в медиапространстве было снижено. Однако он вернулся, приняв участие в новом шоу на федеральном канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В своем номере он исполнил песню на мотив знаменитой "Песенки про пять минут" из комедии "Карнавальная ночь", посмеявшись над самим собой.

Филипп исполнил следующие строки:

"Я зашел туда всего на 5 минут!

Пусть вошел я не в те двери

в моей творческой карьере,

но зашел туда всего на 5 минут!".

Киркоров был одет в строгий наряд, отличающийся от его обычного стиля.